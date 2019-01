11 ene 2019

Tras su paso por la casa de 'Gran Hermano VIP', Miriam Saavedra tiene un sabor agridulce. La apodada 'princesa inca' está disfrutando del éxito de haber resultado ganadora de su edición pero, una vez más, ha protagonizado varios desencuentros públicos con Carlos Lozano. Rompen, se reconcilian, se dejan de nuevo, se dan una nueva oportunidad... y así han ido escribiendo su tóxica historia de amor. Una relación de la que ella ahora huye con apoyo psicológico, o eso dice. "Necesito un tiempo para conocerme a mí misma", afirmó en el 'Programa de AR' hace unos días. "Quiero pasar página definitivamente. Los dos hemos cometido errores y he pedido ayuda psicológica. Necesito sanarme", añadió.

Después de criticar el papel de Miriam Saavedra en el reality donde se convirtió en ganadora, Carlos Lozano volvió a verse con ella. A pesar de que ella negase por activa y por pasiva que habían pasado juntos la Navidad, nadie les creía. Algo que se confirmó con una llamada del presentador. "Eres una sinvergüenza. Te vendes por dinero y por televisión. He estado contigo a los diez minutos de salir de GH VIP 6 y en Año Nuevo. El vídeo que hiciste para tus fans lo grabé yo y tú lo has ocultado porque has hecho una exclusiva donde decías que no estabas conmigo. Eres una montajista y pisoteas a cualquiera", dijo muy alterado y con un tono "chulesco" que enfadó a Carlota Corredera.

Parece que esa llamada ha marcado el final, no sabemos si definitivo o momentáneo, del culebrón Lozano-Saavedra. La 'princesa inca' está feliz. Con nuevos proyectos en mente, con su canal en Mtmad y su papel como colaboradora en 'Sálvame', ella sonríe a cámara como nadie, ignorando que todavía tiene un frente abierto, el de Mónica Hoyos.

Limpiando sus chakras

No hay duda de que Miriam Saavedra tiene más de un enemigo. Será por eso que hace unos días visitó el templo del Maestro Joao, para limpiarse los chakras o ver qué le deparará el futuro.

Fue él quien predijo su victoria en GH VIP y acertó. Allí la recibió 'El niño' Luismi, amigo inseparable del vidente. Apoyada sobre los hombros del Maestro Joao, la peruana entró con un gesto serio y salió sonriente, algo bueno tuvo que augurarle. "La triunfadora como yo auguré, mi princesa Inka, con mi espejito mágico. Saltándonos a todas las ridículas ‘máximas autoridades’, aquí demostrando que no es querer, es poder. Dientes, dientes. Gracias querida Miriam por tu fidelidad, por tu cariño, por tu amistad. Lo que pasa en el Templo se queda en el Templo", escribió él en su Instagram.

Más noticias sobre Miriam Saavedra...

- Miriam Saavedra pide ayuda psicológica

- En esto ha invertido Miriam Saavedra todo su dinero de 'GH VIP'

- Miriam Saavedra, derrumbada al recordar su segundo aborto