3 ene 2019

A Makoke le puede salir muy caro el haber hablado más de la cuenta. La exmujer de Kiko Matamoros, después de que se hubiese rumoreado que tuvo un 'affaire' con Julio Iglesias, acabó por reconocerlo en el plató de 'Sábado Deluxe'. Ahora, esa ratificación podría salirle muy cara, porque el cantante estaría estudiando emprender medidas legales contra ella.

Fue Gema López quien dio esta información ayer en 'Sálvame', asegurando que el artista -que tiene el frente abierto de la demanda de paternidad de Javier Santos a la que tiene que responder ante la Justicia el 4 de marzo- no va a permitir que se hable de él en esos términos, porque niega haber tenido relación alguna con ella.

Julio exigiría que Makoke diera marcha atrás y desmintiera las informaciones. De no ser así, estaría ya preparando a sus abogados para llevarla a juicio. Esta, ayer, tuvo la oportunidad de retractarse en 'Sálvame'. No lo hizo. Asegura que su verdad es su verdad y que irá con esa versión donde haga falta.

"Me cuenta que hoy a la 1 de la tarde se habría dado la orden a un despacho de abogados para enviarte un burofax en el que se te exigiría que rectifiques y niegues que tuviste una relación con Julio Iglesias", eran las palabras de Gema, que añadía: "Porque de lo contrario, se procederá a tomar medidas legales".

La respuesta de Makoke era tajante: "No me preocupa. Yo he confirmado una parte de mi vida que no se sabía y que no tengo ningún reparo en negar". Y finalizaba: "Mi verdad es mi verdad. No voy a dar un paso atrás".

