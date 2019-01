4 ene 2019

Hace un par de días, Gema López advertía que Julio Iglesias estaba dispuesto a ir contra Makoke, judicialmente, si esta no daba un paso atrás y desmentía aquellas declaraciones que realizó confirmando que había tenido una relación con el cantante. Makoke decidió no retractarse y, ahora, es su exmarido, Kiko Matamoros, quien ha salido a dar la cara por ella y a responder al artista.

Recién llegado de esas vacaciones de las que ha disfrutado junto a su hija Laura, el colaborador de ‘Sálvame’ daba la réplica a Julio. "No sé qué tiene que rectificar Makoke, porque no sé qué ha dicho que pueda ofender. Espero que no sea verdad, porque si fuese verdad, yo sí que voy a contar cosas".

¿Está amenazando Matamoros a Julio? Por sus palabras, eso parece… Además, arpovechaba para recalcar de nuevo que no tiene mala relación con Makoke, por eso no es extraño que haya querido dar la cara por ella ante la posibilidad de que el artista quiera interponer una demanda que él no ve justa.

Si me da la gana hablar, sí puedo hacer daño"

"Yo que he sostenido que han tenido una relación, ni voy a rectificar ni… Si me da la gana hablar, sí puedo hacer daño", añadía ofreciendo un envite a Julio, al que aún no hemos escuchado pronunciarse, ni siquiera por medio de sus abogados.

¿Estaremos ante una nueva guerra judicial? ¿Pasará Julio de meterse en más pleitos? ¿Tiene, realmente, Kiko material para atacar al artista?

