7 ene 2019

No corren buenos tiempos para Makoke que se las prometía muy felices tras salir de la casa de 'GH VIP' como mujer soltera y con su matrimonio con Kiko Matamoros en vías de disolución. No es el presente, sino el pasado, lo que atormenta, ahora, a una mujer que lleva en boca de todos varias semanas por dos presuntas historias de amor que le van a dar fuertes dolores de cabeza.

Primero fue Gema López la que aseguró que Julio Iglesias iba a interponer una demanda contra ella si no desmentía que habían tenido una noche de pasión. El viernes, llegaba un presunto mail de la agencia de representación de Brad Pitt pidiendo que diera marcha atrás en ese relato en el que Makoke contaba que había pasado un fin de semana con el ex de Angelina Jolie en Valladolid.

Makoke ha hablado. Lo hizo ayer en el plató de 'Viva la vida'. donde dejó claro que no da credibilidad a esas posibles demandas que estarían por llegarle, pero tampoco ocultaba su preocupación ante la posibilidad de que lleguen... Nunca se sabe, aunque una esté muy segura de lo que está contando.

La ex de Matamoros ve en todo esto una campaña para desacreditarla y añadía en relación al tema de Pitt: "No me creo nada de esto. Eso es un mail y hay gente investigando la procedencia de ese mail e intentando verificarlo, y parece ser que esa agencia de comunicación no existe, no tiene nada que ver".

Yo creo que todo esto es para desacreditarme"

En cuanto a esa demanda que iba a llegarle de Iglesias, aseguraba en el programa que presenta Emma García: "Gema dijo que iba a recibir un burofax en breve, y ha pasado una semana y yo no he recibido ninguno. Yo creo que todo esto es para desacreditarme, hacer daño. La gente es así y se cuentan muchas mentiras. No sé quién estará detrás, pero me da igual".

Y añadía sobre este asunto: "Lo que me han contado a mí es que Julio tiene un juicio muy importante ahora y todas estas cosas que están saliendo no le beneficiarían y que por eso podría querer curarse en salud". O, quizás, puede que esté esperando a ver cómo le sale esa jugada para comenzar un nuevo movimiento en los juzgados.

A lo largo del fin de semana, ha habido quien se ha puesto del lado de Makoke y quien ha echado otra palada de tierra a la teoría del descrédito. En este último grupo se encuentra Gustavo González, que entraba en 'Socialité' para mantener la tesis de la que siempre ha formado parte: que Brad con quien pasó la noche fue con Mar Saura.

Por su parte, quien dio la cara en 'Viva la vida' por la modelo fue Sofía Suescun: "Yo te creo y dudo que vayan a perder el tiempo en desmentir con quién han estado o han dejado de estar, y creo que tienes en mente ya a alguien que puede estar detrás de todo esto".

¿Quién miente y quien dice la verdad? ¿Terminaremos de aclarar algún día un tema que lleva años coleando en la prensa rosa?

