3 ene 2019

Makoke sigue protagonizando historias de corazones rotos, y otros en proceso de reconstruirse. En este caso, como el de Carlos Lozano con Miriam. Y su supuesta relación ha vuelto a ser protagonista del plató de 'Sálvame'. ¿Fue una confusión o Makoke y Carlos tienen algo que contar?

Según Belén Esteban, cuando Carlos y Miriam estaban juntos y felices, le contó que había tenido algo con Makoke. Pero lo más importante es cuando asegura que "Carlos le pide perdón por todo lo que ha dicho de ella durante estos tres meses y que si es necesario iba a aclarar que lo de Makoke era verdad, que Carlos se lo contó. Ella sabe que hizo mal al decir eso en la casa pero es verdad que el día de Nochebuena Carlos le pidió perdón y si él tenía que reconocer que había tenido una historia con Makoke, lo hacía".

Cuando le preguntan a Makoke que si Carlos asume que le contó a Miriam que había estado con ella (aunque fuese mentira), la colaboradora pone la mano en el fuego y dice: "Yo dudo que Carlos haga eso". De hecho, ha dejado caer que ya ha hablado con él de esto: "Yo he tenido una conversación con Carlos, que no voy a hacer pública, porque es un amigo y es una conversación íntima"; además lo había hecho instantes antes de empezar el programa, y tiene una explicación. Según Carlos todo esa una confusión y realmente hacía referencia a otra colaboradora.

Esto no va a suponer una pelea entre Makoke y Miriam porque ha dejado las cosas muy claras. "A lo mejor Miriam se ha confundido. Yo no digo que Miriam esté mintiendo tampoco. Y me extraña mucho que Carlos le haya dicho que va a salir a desmentirlo." A todo esto hay que sumarle que la ganadora de 'GH VIP 6' admitió en el debate que cabía la posibilidad de no haberle entendido bien, según contaba Makoke, y que esta le perdona haberlo comentado en público.

