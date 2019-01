4 ene 2019

Omar Montes y Chabelita lo mismo se quieren con locura que ni siquiera se ven. Y esto último es lo que sucede ahora. Cantora reunió a toda la familia en Nochevieja y todo el mundo se sorprendía de no ver a Omar Montes con Isa en ninguna foto, ni a través de ningún comentario. Y esto es porque no estuvieron juntos. Sin embargo, ella sí que estaba muy bien acompañada.

Por si fuera poco, Isa Pantoja fue vista con Asraf en una supuesta cena de amigos y por coincidencia. A todos nos extrañaba verles juntos, pero la foto es lo de menos. Sale a la luz que no fue sólo la cena lo que compartieron. "El domingo Isabel se fue con Asraf y con otras personas y en el reservado de una discoteca de Las Rozas, se liaron", según cuenta Marta López. Habían amigos de confianza y lo increíble es que ese mismo sábado, Omar estaba en plató defendiendo su amor por Chabelita. A pesar de todas las infidelidades habidas y por haber.

Hasta Anabel Pantoja se ha pronunciado y ha dicho que ella cree que su prima y Omar Montes ya no están juntos. Además, él fue visto con una chica en el cine, y desde luego que no era Chabelita. El público ya no se cree esta historia, y piensan que las fotos con Asraf han sido para poner celoso a Omar. Una técnica muy común en Isa cuando se dan estas situaciones.

¿Es hecho que esta relación ha llegado a su fin? Las especulaciones con Suso y Aurah no fueron muy lejos y en dos días estaban diciéndose cosas el uno al otro. Chabelita y Omar puede que sigan el mismo camino. Y lo que sería el colmo, es ver en 'GH Dúo' a estos con el resto de la familia que ya está oficialmente dentro.

