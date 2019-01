7 ene 2019

El año pasado, vimos cómo al alfombra roja de los Globos de Oro se teñía de negro para protestar por el acoso y los abusos sexuales y de poder que se estaban cometiendo en Hollywood. Se trataba del movimiento Time's Up, que pretendía hacer ver que las mujeres de la industria iban a unir sus fuerzas para luchar contra esas injusticias y fechorías y que respaldaban a todas esas mujeres que habían alzado la voz para denunciarlo, de manera masiva, públicamente.

Anoche, no vistieron de negro, pero sí tuvieron un gesto con el que demostrar que aquel Time's Up, del que Reese Whiterspoon fue precursora, no había sido una moda pasajera. Que las mujeres de Hollywood siguen apoyándose. Que la lucha será larga y dura, pero que se tienen las unas y las otras.

Así que, no fueron pocos los rostros conocidos que pasaron por ese 'photocall' llevando unos lazos negros respaldado en Time's UP x2, que es como se llamó este año a la iniciativa. En la muñeca, en el pecho, en el bolso... Cualquier lugar era bueno para llevar ese pedazo de tela convertido en una señal más que reconocible.

Por si fuera poco -también el apoyo con mensajes en las redes sociales-, la ganadora del Globo de Oro a la Mejor actriz de reparto, Regina King, aseguraba durante su discurso que, sus intenciones en 2019, pasan por que todo "lo que tengo intención de producir en los próximos dos años contará al menos con un 50% de mujeres y reto a aquellas personas que estén en situación de poder a apoyarnos más".

Este movimiento femenino tiene cuerda para rato. Las mujeres de Hollywood han unido sus fuerzas y parecen imparables en sus reivindicaciones, tanto contra el abuso como para hacer de su industria, una donde las mujeres tengan un papel más protagonista.

