8 ene 2019

Se han convertido en la primera pareja sorpresa del 2019. René Ramos, hermano y a la vez representante de Sergio Ramos, comparte vida sentimental con Lorena Gómez, la triunfita que ganó hace un años 'Operación Triunfo' y que cautiva ahora, miles de escenarios de España.

Gracias a unas fotografías tomadas por el medio 'Qué me dices', ambos paseaban por las calles de Madrid agarrados de la mano. La cantante ya anunció que estaba enamorada hace unos días en su perfil de Instagram: "¡Cómo cambia la vida de un año para otro! Tengo todo lo que quiero y por fin me deshice de lo que sabía que nunca me iba a hacer feliz. Gracias a mi familia, amigos...".

Y añade: "Y gracias a ti por aparecer en mi vida y hacerla todavía más bonita. Nunca te vayas a dormir sin decir 'Te Quiero', sin importar las circunstancias en las que nos encontremos". A la cantante no se le conocía pareja desde que su relación con el futbolista del Betis, Antonio Barragán, terminara en año y medio.

Por su parte René Ramos se casó en el año 2014 con Vaina Millán, con quién comparte una hija. Sin embargo, su matrimonio no duró más de dos años. Esperemos que Lorena Gómez y su novio, René Ramos hayan elegido bien esta vez.

