29 ene 2019

Hace tan solo unas semanas que salía a la luz la nueva relación que René Ramos, hermano de Sergio Ramos, mantiene con Lorena Gómez, una de las ganadoras de 'Operación Triunfo'. No se confirmó del todo hasta que la propia cantante compartía una foto en sus redes sociales en las que aseguraba estar muy feliz en cuanto a amor se refiere.

El hermano del futbolista no se ha pronunciado al respecto aunque sí que lo ha hecho su exmujer, Vania Millán, en una entrevista para 'El Español', con quien mantuvo una relación de 12 años y con quien tiene una hija en común. Asegura que hay mucho cariño entre ambos y que nunca le desearía algo malo.

"Cuando hubo que dejar la relación lo hice bastante convencida y le deseo lo mejor, sin rencor, de verdad que le deseo lo mejor. No es fácil acabar una relación de 12 años, pensar en si lo has hecho bien o mal, seguir adelante", asegura. Por su parte, Lorena Gómez no esconde sus sentimientos y asegura estar muy contenta tanto profesional como laboralmente.

"Estoy muy contenta, muy feliz, ya lo dije en su momento. No tengo absolutamente nada que esconder, sería mentir si dijera lo contrario y bueno vosotros lo habéis visto", concluye.

