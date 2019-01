8 ene 2019

Ana Rosa Quintana a la caricatura de "feminazi" que le ha hecho Vox, pero también al resto de partidos que la critican. En este caso, Vox no solo se centra en promover su tergiversada política y reformas, si no que también arremete contra personajes públicos de la televisión. Como no, mujeres, y entre ellas estaba Ana Rosa, que no ha dudado en responder a esta "broma".

En vísperas de la llegada de los Reyes Magos, Vox hacía su carta de regalos y entre ellos estaban las "Monster Nazis FemiHigh", construcciones lego para construir un muro y luchar contra la inmigración ilegal, la prisión de Play Movil para los independentistas, y hasta una muñeca llorona con la cara de Susana Díaz. Y todo esto, aludiendo a que se han portado bien y que han trabajado duro. Y esto no queda aquí…

Acompañando al mensaje se puede ver en el vídeo una imagen de las supuestas "feminazis". Entre ellas está Ana Rosa Quintana, como hemos comentado anteriormente, pero también Manuela Carmena e incluso Susana Díaz , otra vez. Y la presentadora, y algunos de sus compañeros, no se han querido quedar callados ni dejar que esto pasase desapercibido.

Después de decir "Me llaman feminazi" y quedarse con cara de indiferencia, Ana Rosa ha contestado muy orgullosa a la caricatura que hizo Vox. "Yo tengo que decir que estoy muy contenta. Si los nacionalistas me llaman facha, los de VOX me llaman feminazi, los de Podemos de derechas… entonces quiere decir que hago bien mi trabajo", comentaba.

Su compañero Joaquín Prat también había contestado a estas imágenes aludiendo que Ana Rosa tiene las piernas mucho más bonitas, y ella ha querido recalcarlo a broma. Pero entre broma y broma la verdad asoma.

