1 feb 2019

No le ha salido bien a Ylenia Padilla la jugada de lanzar un 'recadito', a modo de indirecta, a los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' mientras participa en la casa de 'GH Dúo', porque la presentadora del espacio de Telecinco ha decidido sacar las uñas por los suyos y darle un 'zasca' de campeonato.

Ylenia sentenció: "En los programas esos, donde aparecen estas señoras que todo lo saben, me estarán poniendo de vuelta y media. Ahí me dan bien de bien". Añadiendo "ese programa blanco de por las mañanas", aludiendo a todas luces al espacio matutino de Mesiaset.

Mamá, apunta a los que me estén poniendo a parir que ya saldré" ylenia

No contenta con lo que ya había soltado, añadió: "Sé que fuera me están trajeando a saco. Que hablen, que hablen... que cuando salga yo también tengo muchas cosas que contar que me he callado durante mucho tiempo. Mamá, apunta a los que me estén poniendo a parir que ya saldré".

Pues bien, este ejercicio de adelantarse a los acontecimientos ha encontrado respuesta en las palabras de Ana Rosa, que le ha venido a decir que esos aires de grandeza y de importancia que se da, no se corresponden, en realidad, con lo que es en el mundo del corazón. Al menos, en su programa.

"Pero si no sabemos nada de Ylenia... no hablamos de ella. Pero bueno, oye: una tiene todo el derecho a creerse más importante de lo que es", eran concretamente las palabras de Quintana, que atizaba sin manos a la joven que conocimos gracias a 'Gandía Shore'.

