10 ene 2019

Ayer, la revista 'Hola' anunciaba que Feliciano López le había pedido matrimonio a Sandra Gago y que, tras la respuesta afirmativa de esta, ya estarían preparando su boda. Además de centrarse en los protagonistas, fue inevitable que las miradas se desviasen hacia la exmujer del tenista, Alba Carrillo, dada a lanzarle 'pullitas' y a los mensajes enigmáticos en las redes sociales.

Alba no defraudó. La modelo colgó un mensaje en su cuenta de Instagram que, a todas luces, lleva como destinatario ese hombre que le rompió el corazón en mil pedazos y con quien ha librado una batalla encarnizada en los medios de comunicación durante año y medio, hasta que consiguieron llegar a un acuerdo de divorcio.

"No me mire así señor Salvador...", comienza el texto en el que se ve a Carrillo junto a una figura de cera de Dalí. "A mí también me han llamado loca y, alguna vez, genio. Lo que tengo claro es que tengo que darle la razón en una cosa: 'No hay nada más surreal que la realidad'", prosigue.

"Por cierto, bravo por 'El gran masturbador', mis felicitaciones. Y a ti, por tu cuadro, también", concluye antes de añadir una serie de 'hashtags' entre los que sobresale el de "a buen entendedor".

Las palabras de Alba están llenas de dobles sentidos y no es complicado ver en ellas alusiones al que un día fue su marido y que, después, se convirtió en uno de sus máximos enemigos. Un hombre que es muy poco probable que entre a este desahogo de Carrillo, que ni nos cabe duda de que seguirá opinando sobre ese futuro enlace de Feliciano.

