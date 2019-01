9 ene 2019

Fortu ha sido una de las grandes sorpresas que tenía preparada 'GH Dúo' en su estreno, pero su hija se llevó todo el centro de atención. Como era de esperar, ahí estaba en la gala, dispuesta a darlo todo para defender a su padre.

Pero lo sorprende ha sido su cambio físico. Si te cruzas ahora con ella por la calle no la reconoces. Y ella misma se ha encargado de que podamos seguir su evolución. Después de verla en la edición de 'Gran Hermano 12+1' donde fue una de las protagonistas, todos tenemos el recuerdo de una Ari con una personalidad arrolladora, sus piercings, tatuajes y cambios de look. Ahora es otra. Se puede decir que ha hecho de su estilo algo más sofisticado, pero no está ni mejor, ni peor. Eso júzgalo tú mismo.

En su Instagram ha compartido el proceso de su cambio y sus operaciones estéticas y de una foto a otra es más que evidente que se ha quedado la Ari que conocíamos por el camino. Cuenta a sus seguidores detalladamente todos los procesos de operaciones y tratamientos a los que se somete y ayer se dejó ver así en la gala de 'GH Dúo'.

Ariadna Cross, hija de Fortu pinit

Ya ha tenido que hacer frente a la primera defensa de su padre. ¿Ha habido una relación entre Fortu y Carolina Sobe? Esa es la gran cuestión que se resolverá en unos días por los propios concursantes. Ari dice que no, pero la defensora de Carolina le contradice. Y para más, Jorge Javier confirma que Carolina tuvo que ir al psicólogo por estar muy pillada por Fortu. ¡'GH Dúo' promete!

