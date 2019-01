9 ene 2019

En la gala de estreno de 'GH Dúo' ha habido muchas sorpresas, entre ellas, casi más tríos que parejas. Los Vips están en completa tensión, los cuchillos vuelan y alguno se quedan sin palabras. Se puede decir que algunos de los personajes más icónicos de otras ediciones de 'GH' o 'Supervivientes' se han reunido para dar una de las mejores ediciones de 'Gran Hermano'.

Kiko Rivera e Irene Rosales

¿Cómo llevará @irenerova24 su nueva vida dentro de la Casa de #GHDÚO?¡Mañana lo descubriremos!Y mientras tanto, os dejamos con el making of de la sesión de fotos con @riverakiko!pic.twitter.com/pf7qJYQq4U — Gran Hermano (@ghoficial) 7 de enero de 2019

La pareja fue de las primeras confirmadas para entrar en 'GH Dúo', y estamos a la espera de ver cuánto dura Kiko dentro de la casa. Nada más entrar en la casa Jorge Javier le preguntó a Irene si ya se estaba planteando que hacía ahí dentro y ella con firmeza le dijo: "Prefiero estar". ¿Es que Irene no se fía de Kiko?

Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Todo el mundo hablaba de esta pareja casi minutos antes de entrar en la casa. protagonizaron un tenso reencuentro en el que Alejandro admitía que no la quería ni ver. Y ayer, ella entró "como una moto" – palabras de su ex – después de que discutiesen en las redes sociales y le insistiese en que por dinero hace cualquier cosa. ¡Nada más entrar! Casi no se dicen "Hola" y ya estaban enzarzados. Además, él coincide dentro con su excuñado, Kiko Rivera y Sofía tendrá que compartir con su querida amiga Raquel Lozano.

Antonio Tejado y Candela Acevedo

Una relación que ha atravesado varias crisis graves se enfrenta muy unida a 'GH Dúo' y todos os posibles desenlaces que tiene el programa. Él tiene experiencia en realities con 'Supervivientes' y además es colaborador de 'Sálvame'. Pocas cosas pueden salir mal.

Yurena y Juan Miguel

Yurena fue una de las últimas confirmadas antes de empezar 'GH Dúo', y al igual que Ylenia lo hacía con un interrogante por acompañante en el programa. Finalmente se ha conocido que su pareja será el peluquero Juan Miguel, semifinalista de 'Supervivientes 2017'. La actriz y cantante está totalmente dispuesta a dar lo mejor de sí misma, mostrar su corazón y ha comenzado su paso por 'GH' diciendo que tiene también muchos secretos, como su moño.

Ylenia Padilla, Fede Rebecchi y Raquel Lozano

Que Ylenia Padilla iba a ser la auténtica competencia de la reina de los realities, Sofía Suescun, en cuanto a protagonismo, todos los sabíamos. Y ahora que conocemos quiénes son sus compañeros de concurso, ¡lo afirmamos! Entraba con mucha paz y armonía pero en cuanto se cruzó con su ex, Fede, su cara y hasta sus nervios empezaron a mostrarse como locos. Y por si fuese poco, entró a formar el trío Raquel Lozano. La exconcursante de 'GH' y fisioterapeuta, tuvo una historia de amor muy bonita con Fede, pero ahora está más que enamorada. ¿Quién aguantará más los encantos del italiano?

Carolina Sobe, Julio Ruz y María Jesús Ruiz

María Jesús fue la primera en entrar a la casa sin saber que le deparaba el concurso, pero ya auguraba que muchas cosas buenas no serían. Exactamente. Fue, también, la primera en lanzar los primeros cuchillos de la edición. Cuando entró Julio Ruz, se nubló su expresión y cuando supo que Carolina Sobe formaría un trío con ellos se dio cuenta que tenía que recoger las uñas porque, para bien o para mal, juegan juntos en 'GH Dúo'.

Fortu Sánchez y Yoli

Fortu tiene muy claro que esta es su edición y que va a ganar 'GH Dúo'. La pareja ha entrado al programa y ha revolucionado a otras de las concursantes: Carolina Sobe. ¿Ha pasado o no algo entre ellos?

Los concursantes confirmados ya prometían por sí solos, pero los que luego entraron en la casa fueron un auténtico torbellino. Las historias están entrelazadas, no sólo con las parejas o tríos, si no también entre los personajes más mediáticos, como por ejemplo Sofía Suescun con casi todos. ¿Qué raro, no?

