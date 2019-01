9 ene 2019

El 'show' ya ha empezado. Con la presentación de 'GH Dúo' ayer por la noche, los 'celebrities' ya se encuentran dentro de la casa, conviviendo por el momento como desconocidos. Aunque casi no ha dado tiempo a hablar, Kiko Rivera ya ha protagonizado la primera metedura de pata del programa.

Al parecer ha sido esta mañana cuando todos se encargaban de meter la ropa en los armarios. Una escena en la que se encontraban Sofía Suescun, Alejandro Albalá y Kiko Rivera. Recordemos que Alejandro Albalá es exnovio de Chabelita, algo de lo que ya han hablado en estas pocas horas.

Kiko Rivera aseguró antes de entrar a la casa, que el ex de su hermana no era muy hablador hasta que vio que hablar en un plató de televisión le daría dinero. No obstante, eso no le ha importado a Sofía Suescun que le preguntaba al hijo de Isabel Pantoja por la edad de su hermana.

Para sorpresa de todos los telespectadores, Kiko no se sabía su edad: "Mi hermana es más o menos de tu edad, ¿no? Tiene unos 23 o 24 años", exclamaba. Una afirmación que no ha tardado en ser noticia. Estamos seguros de que Kiko Rivera nos dará muchos momentos en este concurso.

Más noticias de Kiko Rivera

- Kiko Rivera e Irene Rosales se despiden de su familia antes de entrar en 'GH Dúo'

- La familia Pantoja, más unida que nunca

- Kiko Rivera, ausente en la reunión navideña de sus hermanos