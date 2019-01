10 ene 2019

Anita Matamoros ha vivido uno de los peores momentos desde que se abrió su perfil de Instagram. Ahora se encuentra en Milán, donde estudia para conseguir uno de sus sueños: la moda. Está acostumbrada a subir publicaciones diarias sobre su ropa, sus costumbres o imágenes personales. Sin embargo, su última publicación ha dado mucho de qué hablar.

Ha compartido una foto del verano pasado, en la que posa con un bikini de dos colores. Es una de sus fotos favoritas y quizás ha sido eso lo que le ha motivo a compartirla en su perfil público. No obstante, los miles de comentarios negativos que ha recibido, hizo que por unos minutos borrara la publicación.

Tras pensarlo unos minutos, ha decidido volver a publicarla con el siguiente mensaje: "Esta foto tiene su historia detrás que podéis ver en mis historias y he decidido volver a subirla básicamente porque me da la gana. Si no te gusta, no mires", escribía.

Ha dedicado, además, unas palabras a todos sus 'haters': "Nunca había recibido tantos comentarios negativos ni tan groseros en tan poco tiempo. No tengo ni la menor idea del lugar al que va a parar la sociedad con tanta envidia y ganas de machacar (o al menos intentarlo)".

