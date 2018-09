4 sep 2018

Anita Matamoros ha sorprendido a todos con su última decisión: operarse el pecho. La 'influencer' ha reconocido en sus redes sociales que hasta los 21 años no puede hacerlo, pero está decidida a ello.

"No me voy a poner, sino que me voy a quitar, y me lo voy a colocar. Me dijeron que hasta los 21 no lo podía hacer", confiesa.

Su decisión ha suscitado muchas críticas y ella no ha dudado en defenderse. "No me gusta. El pecho que tengo ahora me incomoda mucho. No me gusta tener tanto pecho, porque al final es incómodo y, estudiando y tal, me duele mucho la espalda".

Confirmando que sus motivos son exclusivamente por salud, añade: "Soy muy joven, lo sé, pero lo hago por salud. Además, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, ya sabéis que eso siempre lo he defendido".

