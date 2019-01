10 ene 2019

Risto Mejide se va a convertir en un auténtico experto en el tema del conflicto entre Carlos Baute y Marta Sánchez. Una polémica en la que, ahora sabemos, también entró a formar parte el exmánager de la cantante.

Ayer, en el nuevo programa de Mejide, 'Todo es mentira', baute habló de cómo el que fuera representante de Marta, actuó con malas artes mientras ellos tuvieron una relación laboral. Al parecer, era este el que "le pagaba algo que no era" a la cantante y, por eso, se generó la duda de si Carlos había sido legal con ella o no.

"Me quedé loco y le puse un tuit porque me sorprendió mucho lo que dijo. Directamente pensé que se le fue la olla, no sé, que habría bebido alguna copa…", sentenció Baute, explicando su reacción cuando Marta habló en el 'Chester' de Risto sobre que él le debía dinero.

Fue entonces cuando señaló al exmánager de Sánchez. Aunque no pudo ahondar en el asunto... "Presuntamente le llamé algo que es verdad. Él estuvo preso. No puedo hablar más del tema porque estoy demandado por su exmánager. Presuntamente es un señor que ha robado", manifestó.

Las cosas entre ellos están más que habladas y arregladas: "No tenemos ningún tipo de problema. Tanto es así que estamos cantando una canción juntos".

