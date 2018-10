24 oct 2018

Marta Sánchez y Carlos Baute vuelven a unir sus carreras profesionales con una nueva canción. Tras alcanzar el éxito hace diez años con 'Colgando en tus manos', la española y el venezolano volverán a probar suerte con 'Te sigo pensando'.

Será el próximo 9 de noviembre cuando vea la luz la canción, un tema con el que ponen de manifiesto que sus problemas del pasado han quedado resueltos. Fue Marta Sánchez la que confesó que no había percibido remuneración ninguna por su participación en el gran éxito del venezolano, lo que hizo saltar las alarmas. "A mí no me cuadraba, pedí el contrato y me dijeron que mejor estuviera calladita", confesó en el programa de Risto Mejide.

Sin embargo, parece que los negocios entre ambos artistas se han arreglado y que este nueva alianza profesional servirá para reestablecer una amistad de la que pueden surgir muchos éxitos profesionales.

