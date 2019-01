8 ene 2019

La nueva edición de 'Gran Hermano' promete y mucho con unos concursantes vips enfrentados por algo más vip todavía, sus corazones. Ahora 'GH Dúo' presenta un total de 16 concursantes famosos que entran "en pareja" a convivir en la casa de Guadalix -oeste el caché de los concursantes-.

Hay muchos que repiten de otras ediciones, pero otros sólo prometen ser historia en esta edición. Entre las parejas confirmadas están: Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales; Antonio Tejadoy su actual pareja, Candela Acevedo; Sofía Suescun y Alejandro Albalá; y Ylenia Padilla y Yurena – pero estas últimas tienen un incógnito acompañante. De hecho faltan por confirmar otras 3 parejas o el resto de concursantes que, entrando como sea, completarán un auténtico cuadro.

Los concursantes de 'GH Dúo' son famosos que tienen en común una historia de amor, sea actual o del pasado y por ello, hay asuntos pendientes. Algunos de ellos tienen otro lazo más con el resto de concursantes de la casa y eso hace aún más interesante el reality.

Como el resto de ediciones contará con una cobertura total de la convivencia, galas, debates y última hora. Y contará con Jorge Javier como presentador y Jordi Gonzalez para las intensas galas.

Y de cara al estreno de 'GH Dúo', no puedes pasar por alto el último enfrentamiento de Sofía Suescun con Alejandro. Nada más y nada menos que los exs se han enfrentado en las redes sociales. Alejandro ha recortado en Instagram a Sofía de la foto presentación del programa, y la acompañaba del siguiente texto: "Primer reality, primera ilusión de 2019. Será difícil, pero día a día, pasito a pasito, y 24 horas para vosotros. Prometo no fallar. A morir, los míos mueren. Nos vemos pronto". Obviamente ella no ha querido perder la oportunidad de comentarle y le escribe "¿No decías que no me querías ni ver?". Ipso facto esto abrió una batalla en Twitter entre los seguidores y los implicados.

A ver desubicado

Jamas he dicho que no quiera volver a ver a Alejandro, es mi expareja y tengo que asumirlo.

Solo lo ha dicho él,continuamente además, pero claro a golpe de talón todo cambia, vaya hombre! https://t.co/VcyqmvlOAy — SOFIA (@sofiasuescun) 3 de enero de 2019

Después del primer plato servido, hay que ver si Kiko aguantará en el programa junto a Irene, quiénes son las nuevas confirmaciones y si Ylenia y Sofía volverán a enfrentarse en la casa.

Más noticias sobre 'GH Dúo'

- Kiko Rivera e Irene Rosales se despiden de su familia antes de entrar en 'GH Dúo'

- Nuevo tonteo entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun

- Antonio Tejado y Candela Acevedo, confirmados para 'GH Dúo'