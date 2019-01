11 ene 2019

La teoría de que tras las vacaciones de Navidad o de verano aumenta el numero de rupturas sentimentales se confirma, incluso con matices. Parece que la tendencia evoluciona hacia un mes antes de que estas lleguen para evitar la catástrofe total. Dos hay esta semana muy sonadas, la del político Albert Rivera y la exazafata Beatriz Tajuelo y la de Laura Matamoros, hija prodiga del clan televisivo, que ha abandonado al padre de su hijo, un joven cocinero de nombre Benji.

Lo del político ha pasado más desapercibido porque a ninguna de las partes les interesa dar más detalles. Llegaron como se han ido, sin hacer mucho ruido. La aspirante a primera dama de Ciudadanos nunca destacó ni por su personalidad ni por su vestuario…Las malas lenguas ya le ponen sustituta, aunque a las puertas de la campaña electoral, igual no es buen momento para anunciar nada que perjudique la imagen líder de la formación naranja. Y pretendientas me consta que no le faltan.

Laura Matamoros y Benji empezaron la casa por el tejado y se derrumbó"

Laura Matamoros fue más lista y se marchó a Punta Cana con su padre para pasar el luto tras la ruptura. Vamos que nos enteramos del funeral antes que de la muerte. Según ella, no puede hacer nada para que le guste su ex y son demasiado jóvenes los dos y las cosas han ido muy deprisa. Empezaron la casa por el tejado y se ha derrumbado. Estos son dos ejemplos de otras tantas rupturas que conoceremos en los próximos días.

La receta para que el amor salga indemne de las fiestas es paciencia y mucha comprensión y ya, si se puede evitar el roce, mucho mejor. Viajen, huyan, hay un mundo por descubrir. Despedir el año en Roma para mí ha sido lo mejor que he hecho en muchos años. Sin reservas anticipadas, sin vestir de etiqueta, comiendo pasta y pizza y dándome un baño de historia rodeada de mis amores. Me apunto al club de Mar Flores, que se ha reconciliado con su empresario mexicano para despedir el año en el Caribe en lugar de la Puerta del Sol. Las hay que son muy listas.

