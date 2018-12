14 dic 2018

Leo en una de las entrevistas que llevamos esta semana en la revista que lo que más asusta a Gloria Lomana es perder a alguien de la familia. A ella y a todos, pero desgraciadamante todos pasaremos por ahí.

Me fascina la gente que dice que no tiene miedo a la muerte. Me es imposible verla de forma positiva por más que intento encontrar un razonamiento. Dicen que las personas demuestran su verdera personalidad cuando pierden un ser querido. Ver a Miguel Ángel Silvestre, un actor internacional, que arrasa en Estados Unidos con la serie 'Sense 8' y al que la muerte de su padre le ha pillado en México rodando, recibiendo las condolencias en su Castellón natal dice mucho de él, como hijo y como persona.

También su entereza a pesar de que su adiós no va a poder ser en la más estricta intimidad por su popularidad. Su padre se llamaba igual que él, Miguel Ángel Silvestre Vara, y era un reputado fisioterapeuta por cuyas manos pasaban todos los deportistas de la provincia. Puede estar tranquilo de haberle dicho lo mucho que le quería, aunque nunca sea suficiente.

'El olvido que seremos', un desgarrador relato de un escritor colombiano sobre el asesinato de su padre caló hondo en Miguel Ángel y le llevó a expresar públicamente el sentimiento hacia sus padres y su hermana. Pero no solo en lo familiar, también en lo personal tienen las cuentas saldadas. Su primer amor, Belén López, acudía hasta el tanatorio para fundirse en un abrazo con él. Esto nos demuestra que no hay excusas para no decir "te quiero" y menos aún para no decir "hasta siempre".

Lo que no es aceptable es que eso suceda en estas fechas, cuando todas las calles están iluminadas y que precisamente lo que queremos es estar más unidos que nunca a los nuestros. Hay gente que no teme a la muerte, pero también la hay que odia la Navidad.

