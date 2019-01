11 ene 2019

Ylenia Padilla es una de las primeras concursantes de 'GH Dúo' que ha admitido estar a disgusto con los compañeros de la casa. Y además, ser celoso de su vida privada y convivir en una casa expuesta 24 horas con un ex, no es fácil.

De hecho, ha sido su ex, Fede, quien ha hecho que la concursante estalle y vaya al confe, rompa a llorar y se desahogue. Y una cómplice de la situación fue Carolina Sobe que enseguida se puso de parte de Ylenia.

Fede le decía "Me dijiste que tenías cicatriz", y en ese momento estaba dando en uno de los puntos que más le duelen a Ylenia. Con el comentario se refería a alguna de sus operaciones, y aludía a que ella se lo había contado en uno de sus últimos encuentros. Ella se acuerda de cuándo fue la última vez que se vieron, pero disimula y le dice "No sé de qué me estás hablando".

No se explica con qué derecho Fede habla de su vida privada, y menos sobre estas cosas tan mediáticas. Que, aunque no pasa nada por hacerse una operación estética, a Ylenia no le gusta que se comenten las suyas. Y en el confesionario se lo ha dejado muy claro al Súper diciendo que no quiere estar con ninguno de ellos (Fede y Raquel) en el trío y que ve falsedad y odio por todas partes.

Fede se disculpó por su comentario, según el no tenía intenciones de sacar a la luz nada que ya no se supiese. Pero ella sigue encerrada en que ha sido un golpe bajo y que los roces cada vez van a más. "Me está mirando con una cara de odio que me está echando un mal de ojo seguro. A ver como me lo quito", decía. Mientras, Raquel intenta ir de mediadora e Ylenia lo tiene claro: "Intento ser simpática con ella pero no la trago mucho (…) Esa gente son los peores porque van con la buena cara, con la educación, con la clase y te hacen comentarios sutiles para hacerte daño". Para más, el fabuloso trío: está nominado.

