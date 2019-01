11 ene 2019

Miguel Ángel Revilla es uno de los 'celebrities' que más veces ha visitado 'El Hormiguero'. Lo hace más de una vez al año, algo curioso en los famosos pues normalmente solo acuden una vez cada temporada. Sin embargo, el presidente de Cantabria es ya casi uno más en el equipo del programa de Pablo Motos.

Sin embargo, anoche, que acudió hablar de nuevo en pleno directo, protagonizó un tenso encuentro con el presentador. "Me has dado la mano como si oliese mal", le reprochaba Pablo Motos al presidente de Cantabria. Éste, enfadado le contestaba lo siguiente: "Tengo mis motivos. ¿Tú te crees que se puede empezar un programa así?", comenzaba.

Al parecer, el vasco le reprochaba al presentador que este no le siguiera en Twitter: "No he dicho ni buenas noches. ¿Para qué te voy a seguir si en las fotos solo sales de espaldas?", contestaba Pablo Motos. La buena relación que ambos mantienen es inevitable. Aunque las pullitas durante el programa no cesaron, ambos mantienen una buena amistad que estamos seguros de que durará muchos años.

Más noticias de Pablo Motos

- Pablo Motos la lía con este comentario en pleno directo

- El motivo por el que Pablo Motos ha aparecido con muletas en 'El Hormiguero'

- Pablo Motos, roto de dolor en directo por la muerte de su madre