4 feb 2019

Si hay algo que le guste a Pablo Motos durante sus entrevistas, es interactuar con los personajes y exponer sus propias vivencias. En su último programa, habló de una situación tan complicada como la que vivió cuando vio, de la noche a la mañana, cómo perdía la práctica totalidad de su dinero.

El presentador charlaba con Vicente Vallés cuando salió a la palestra el tema económico. Las hormigas preguntaban al invitado si tenía dinero invertido en bitcoins. Sentenciaba que no, como lo hacía poco después Motos cuando le hacían la misma pregunta. "Nunca jamás. Yo aprendí la lección hace tiempo de este tipo de cositas", era su contestación.

Pero, ¿qué había pasado para que fuese tan contundente? "Yo hice una inversión. Todos mis amigos estaban haciendo inversiones, y entonces venían y ya les falta solo el puro. Y yo les decía: 'Pero tíos, no invirtáis en la bolsa'. Y todos: 'Pero macho, si es que estamos ganando. Si es que estamos ganando'. Ya les veía a los tíos con un coche, con un tal", comenzaba su relato.

Alentado por sus amigos, invirtió en bolsa, pero no tuvo suerte. "Me estalló la burbuja inmobiliaria en la cara. Una mañana pasé de tener bastante dinero a perderlo todo en cuatro o cinco horas", confesaba el presentador del espacio de Antena 3.

Me estalló la burbuja inmobiliaria en la cara"

Motos finalizaba con una moraleja muy sabia: "Lo cual te hace pensar que es mucho mejor trabajar de lo que sabes y no meterte en lo que no sabes". Un consejo que se ha tomado al pie de la letra para sí mismo, para no volver a tropezar con la misma piedra.

