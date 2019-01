12 ene 2019

No es la primera vez que Ariadne Artiles muestra en su cuenta de Instagram alguna de sus posturas de yoga. Pero, a diferencia de otras ocasiones, la modelo ha hablado abiertamente de la enfermedad que padece.

"Este año solo necesitamos un poco más de disciplina para conseguir nuestros objetivos", ha comenzado escribiendo. "Sarvangasana tiene múltiples beneficios. Con esta postura se estimula la glándula tiroides ayudando a segregar de manera natural más hormona fundamental para las personas que padecemos hipotiroidismo. Nada es imposible con constancia y sacrificio", ha finalizado.

Fue hace algunos años cuando ella misma publicó en su blog las propiedades beneficiosas sobre el tiroides al practicar yoga. "Padezco de hipotiroidismo desde hace unos años, esto significa que tengo falta de secreción de la glándula tiroides, y la práctica de esta disciplina se ha hecho esencial e indispensable para aliviar los síntomas de este trastorno y mejorar su funcionamiento", escribió.

Además, hace casi dos años confesó que también sufre intolerancia al gluten. "Hace poco me han diagnosticado intolerancia al gluten que, además, ya me habían recomendado no abusar por mi problema de hipotiroidismo. Así que no me ha quedado otra que cambiar mi alimentación y empezar a comer #singluten aunque no soy celiaca y de vez en cuando me puedo dar mis caprichos", escribió.

A través de Instagram, la modelo intenta hacer partícipes a sus seguidores de su estilo de vida saludable, dando claves para seguir una vida equilibrada.

