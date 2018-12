21 dic 2018

Ariadne Artiles tiene muy claro cuáles son esas prendas imprescindibles sin las cuáles no puede pasar esta temporada, algo que la modelo nos ha evidenciado a través de sus últimos 'lookazos' de Instagram.

Así es, Ariadne Artiles ha vuelto a imponerse con otro de esos 'outfits' retro en los que no han faltado los pantalones de pana con diseño de pata de elefante, de los que ya se declaró fan en otro de sus 'looks'. Tampoco ha faltado una de esas camisetas estampadas que siempre salvan cualquier 'look' y como toque estrella, una americana gris clarita y con estampado de cuadros.

Sin duda, otra de sus combinaciones perfectas de Pantalones anchos, camiseta estampada y chaqueta en la que ya queremos inspirarnos para nuestros 'looks' este invierno.

Nosotras ya hemos elegido nuestra combinación ideal con estas tres prendas 'low cost' de Bershka y Zara.

1. Blazer cruzada de cuadros de Bershka, 20,99 euros / 2. Camiseta estampada de Zara, 15,95 euros / 3. Pantalón de pata de elefante con tejido de pana de Zara, 29,95 euros. pinit

Tres básicos con los que podrás copiar el 'estilazo' de Ariadne Artiles este invierno y con los que arrasarás sí o sí en cualquiera de tus 'looks'.

¿Y tú? ¿Ya te has elegido tu combinación perfecta?

