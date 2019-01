15 ene 2019

El presentador, Pablo Motos, hizo una cosa muy común pero revolucionó las redes sin querer. Después de crearse en directo Instagram y subir los miles de seguidores por segundos (prácticamente), vuelve a ser protagonista en Twitter por su imagen, que no por sus comentarios.

Algo tan común como llevar gafas desató un loco debate en Twitter sobre si le quedaban bien o no. ¡Pablo Motos lleva gafas! Y no es nada del otro mundo. Algunos hablaban de que estaban desfasadas y otros que qué extraño se veía. Y tanto ha sido el revuelo en las redes, que el mismísimo Pablo se ha visto en la tesitura de grabar un vídeo para todos sus seguidores y explicarlo.

"Me preguntáis por qué llevo gafas y os lo explico. Me operé de la vista y uno de los dos ojos no ha quedado como queremos. Entonces tengo que llevar esto durante tres meses hasta que cicatrice y me vuelven a operar. Muchas gracias a todos por preocuparos o por la curiosidad", comentaba en su vídeo de Instagram. ¡Por algo era noticia! Y es que para aquellos que ya lo sabían, resultaba raro verle con gafas. Él mismo había contado que iban a ponerle un lente intraocular en uno de sus ojos tras haberse operado el otro unos días antes.

De momento todo está bien y seguramente nos irá contando; pero lo usuarios no han querido perder la oportunidad de comentarlo. Y no fue lo único que hay que señalar del programa, lo otro más comentado fue cuando Alexandra Jiménez se atrevía a mencionar a TVE cuando estaba en Antena3. ¡No pasa nada, todos nos equivocamos!

