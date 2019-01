16 ene 2019

Ya lo advirtió María Patiño antes de que diera comienzo el concurso: Antonio Tejado y Candela Acevedo entraban a la casa de 'GH Dúo' siendo expareja, aunque hicieran creer que su situación era la de que estaban inmersos en una profunda crisis sentimental. Ahora, parece que la colaboradora va a poder demostrarlo.

Porque María asegura que existen unos audios en los que queda más que claro que Antonio le fue infiel a Candela -con la que ya ha protagonizado más de una bronca, ayer reprochándole él lo celosa que es- y que, en la actualidad, mantiene una relación con otra chica.

Concretamente con una sevillana de 23 años, que se llama Sara, a la que ya han sacado las cámaras de 'Sálvame', sin conseguir que abra la boca y dé detalles de ese presunto romance. "No te preocupes porque esto es un trabajo, un negocio. Espera a que salga y no Sla tonta y nos hacemos un viajecito", se escucharía en esas grabaciones delatoras.

Además, han visto la luz unas conversaciones entre el sobrino de María del Monte y esta joven en las que se pueden leer mensajes de evidente tonteo como "contigo siempre ha habido química entre los dos", "últimamente te pienso antes de dormir", o "te molo para algo más". Vamos, que dejarían al descubierto el montaje de Antonio y Candela.

"Llevan más de tres meses separados, Candela fue quien rompió la relación y es conocedora de situaciones como esta", eran las palabras con las que Patiño daba aún más fuerza a una información ante la que se va a ver obligado a dar las explicaciones pertinentes Antonio a su salida del 'reality'.

Ayer, en esa mencionada bronca, además de sostener que su (creemos) ex adolece de celos, manifestaba que "no podemos estar juntos". Añadía, tras haber bromeado con esa ruptura de la que lelva hablando Patiño ya un tiempo: "Todo el día picada y con tonterías con los celos. Que me digas qué he hecho, que no quiero que quede así la cosa. Dímelo a la cara".

La respuesta de Acevedo fue tajante y hace entrever que habrá un antes y un después de ese cruce de declaraciones en Guadalix de la Sierra: "Perfecto. De aquí en adelante vamos a ser cada uno como somos y vamos a intentar llevarnos bien".

