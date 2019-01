23 ene 2019

Compartir en google plus

La actitud que está teniendo Antonio Tejado en la casa de 'GH Dúo' ha encontrado más detractores que apoyos. Comenzando por el hecho de que, según María Patiño, el sobrino de María del Monte entró ya siendo expareja de Candela Acevedo, y nos han vendido que atraviesan una profunda crisis. De hecho, habría mensajes que demostrarían que él está con otra joven.

Ayer, incluso, Jorge Javier Vázquez tuvo que abroncarle, porque no le está gustando nada de nada su actitud que, con el paso de los día de encierro, va a peor. "Me siento rarísimo, Antonio. Como espectador me siento rarísimo", comenzaba el presentador ayer en la gala de 'GH Límite 48 horas'.

Me siento engañado" jorge javier vázquez

"Vamos, voy a dar un paso más allá. Me siento engañado. Es que si aquí jugamos a entrar a un concurso y vivirlo con todas sus consecuencias…. Pero estar continuamente pactando lo que hacer, lo que no hacer… Lo que decir, lo que no decir…", continuaba ante la sorpresa del que es su compañero en 'Sálvame'.

"Pretendiendo que nosotros no veamos lo que sucede durante las 24 horas… Es que estáis intentando crear una realidad paralela a la real. Lo acabamos de ver, Antonio", continuaba antes de añadir: "Tú lo que quieres es vender una mentira y coartar la libertad de Candela. Igual me estoy equivocando porque cada espectador tiene una opinión y la mía es esa".

Lo cierto es que ni el propio Tejado se encuentra a gusto. Sin embargo, la suculenta suma de dinero que ingresa en su cuenta corriente cada semana de concurso, parece ser aliciente suficiente como para aguantar el tirón.

¿De cuánto estamos hablando? Según ha informado Jaleos, de 8.000 euros semanales que, si bien están muy lejos de los 40.000 que habrían pactado Kiko Rivera e Irene Rosales como pareja, bien le hacen apaño a Antonio.

Más noticias sobre Antonio Tejado...

- 'GH Dúo': Antonio Tejado y Candela protagonizan una tremenda bronca

- Los celos de Candela por el tonteo de Antonio Tejado con Sofía Suescun

- Irene, Kiko, Antonio Tejado y Yurena, nominados de 'GH Dúo'