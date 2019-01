16 ene 2019

Hace unos días veíamos como Kiko Rivera comentaba en 'GH Dúo', sin pensar en las consecuencias, la relación de su hermana con Dulce y con su abuela. De hecho, tenía besos y recuerdos para todos, excepto para ella. Parece que las cosas no están tan bien como veíamos en Navidades. Y mientras tanto Chabelita…

La pequeña del clan Pantoja ha hecho como si nada. ¿Será que le dan igual los comentarios de su hermano o quiere dejar de protagonizar portadas? El caso es que los reporteros se acercaron a ella e intentaron sacarle información sobre los últimos comentarios de su hermano. Ella se encontraba a la entrada de un restaurante, y, además de hacer como si los reporteros no estuviesen ahí, ignoró por completo lo que le estaban preguntando. Ni siquiera sabía por qué puerta del restaurante tenía que entrar. ¿Estará abrumada Chabelita ante estos comentarios? Un silencio, en este caso, también es una respuesta.

Lo cierto es que no se arrepiente de las palabras que ha soltado, y Anabel ha comentado: "Estos son los sentimientos de mi primo y hay que respetarlos". Será que Kiko no está tan alejado de la realidad.

Una de las cosas que más le preocupan al cantante es que su hermana se arrepienta de las cosas que ha hecho y sigue haciendo y de que esté perdiendo el tiempo. En cuanto a su relación con su abuela dice: "Mi abuela tiene 87 años y por desgracia, ya está malita. ¿Y tú vas a pasar por delante y no le vas a decir nada? ¿Nunca? ¡No!". Él cree que las cosas no se deben hacer así. "Yo se lo he dicho, que después se va a arrepentir y se va a sentir mal. ¡Pero nada! Entonces claro, a mí me duele", finalizaba Kiko.

Kiko ha sido sincero, y también se lo ha comentado a su hermana, así que sólo queda esperar que esta reaccione, cambie, o el cantante decida contar más exclusivas en 'GH Dúo'.

