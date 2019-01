18 ene 2019

Isa pantoja está sobrepasada. Al sorprendente triángulo amoroso que protagoniza con Omar Montes y Ashraf, se une ahora la presencia de viejos conocidos que pretenden usar su nombre buscando polémicas para subsistir y también incomoda la presencia de un nuevo enemigo.

Se trata del cantante llamado El Jincho que, a través de sus letras y también en las redes sociales, ha hecho manifestaciones violentas en su contra. Busca humillarla con comentarios desfasados que pretenden dibujarla como una mujer objeto, irresponsable e incapaz de mantener una relación sentimental sólida y asegura que su intención es mantener relaciones sexuales —consentidas o no— con ella: «le echo un polvo a Chabelita quiera o no quiera».

Amenazas de muerte

Pero los ataques de este artista no solo van contra la hija de Isabel Pantoja. En las canciones de El Jincho se difunden mensajes contrarios a Omar Montes, a quien ridiculiza hasta el extremo llegando a asegurar que le prefiere muerto: "La gente está deseando que te mueras, la calle está caliente quédate mejor en la acera".

Unos comentarios que, por si fuera poco, también comparte de forma animosa en sus redes sociales donde más que seguir, persigue, a ambos con una aparente obsesión: "No entiendo que siendo árabe, que no puedes comer cerdo, te comas a la Chabelita".

Tal es el nivel de insultos y amenazas, que 'Corazón' ha podido saber que tanto Omar como Isabel tienen intención de intervenir conjuntamente contra el rapero. Aunque su relación sentimental está acabada y ambos coinciden en que una reconciliación es imposible, son conscientes de que haciendo frente común pueden tener mejores resultados en los juzgados.

Uno y otra consideran inadmisibles los insultos y vejaciones que les dedica en sus canciones y pretenden darle un escarmiento. Por eso se han puesto en manos de su abogada, Cinthya Ruiz, para proteger no solo su honor, sino su propia integridad. Aunque no creen que la sangre llegue al río, prefieren comunicar que hay quien no esconde sus intenciones incívicas. No están dispuestos a que se propaguen infundios sobre ellos y no cejarán en su empeño por conseguirlo.

Más noticias sobre Chabelita Pantoja

- Chabelita responde a las críticas de Kiko Rivera

- Chabelita y Asraf ¡se han besado!

- Asraf Beno no descarta comenzar una relación con Chabelita Pantoja