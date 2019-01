16 ene 2019

Makoke ha insistido muchas veces en que no miente y así se ha demostrado. Después de los rumores de si había tenido o no algo con Brad Pitt, la historia se confirma. Y a diferencia de Julio Iglesias que piensa tomar medidas, Brad Pitt con estas pruebas lo tiene complicado.

Makoke contó que ella había vivido este encuentro en 1997 en el hotel Ritz, y así fue. La tarjeta está hecha tal cual lucían hace 20 años. Para asegurarse, Paz Padilla ha pedido que el hotel mande una tarjeta de muestra, ¿pero quién se inventaría una tarjeta con membrete y sin prefijo como las de hace 20 años de ese hotel? Makoke, no.

Ella ha insistido en que siente vergüenza de tener que verse en esa situación, pero no la tuvo al contarlo. Aunque no quería que fuesen a su casa, "porque tenía la ropa limpia colgando en el salón", cedió ante la insistencia de los colaboradores y dejó que Kiko Hernández entrase en la casa a buscar la nota. Según cuenta Kiko, estuvo media hora dando indicaciones de donde estaba y como debía buscarla. Con la mano en el pecho, y defendiendo siempre la verdad -como le pidió Paz Padilla-, afirmó que la nota sí tenía un contenido relevante que indicaba que estuvieron juntos.

No ponía "With love", pero dice Makoke que sí algo parecido. Y no ha querido enseñarla porque quiere que todo el mundo se crea lo que dice y no hagan falta pruebas de este tipo.

Kiko se ha mojado y ha dicho exactamente: "Makoke no miente. En mis manos tengo el famoso papelito que Brad Pitt le dejó a Makoke en el Ritz. Lleva membrete del hotel y se ve que, en 1997, el teléfono no llevaba prefijo. He llamado y, efectivamente, me lo han cogido en el Ritz. No pone exactamente "With love" pero la nota evidencia que estuvieron juntos".

De protagonizar los platós con sus discusiones con su ex Kiko Matamoros se ha ido de vacaciones con su "grandísimo amigo" Tony Spina, pero sin embargo, no olvida sus aventuras con Brad Pitt. ¿Cuántos secretos tendrá Makoke guardados?

