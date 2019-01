17 ene 2019

Compartir en google plus

La participación de Kiko Rivera en la casa de 'Gran Hermano Dúo' está dando mucho de qué hablar. El hecho de que entrara a la casa con Irene, su mujer, ya era un plus para los seguidores fieles de este programa.

Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja está muy a gusto en Guadalix y se ha sincerado como nunca antes lo había hecho. Ha afirmado que durante la etapa más dura de su vida, consumió drogas: "Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar", explicaba.

La reacción de su madre no tardó en hacerse saber. "Ole sus testículos. Ese es mi niño", afirmaba. Es bien sabido que la relación que el 'DJ' tiene con sus hermanos es excelente. Cayetano Rivera ha sido el centro de los medios tras la confesión de su hermano. Esto es lo que ha dicho: "No sé de lo que me estáis hablando".

Esperemos que Kiko Rivera y su mujer duren mucho tiempo de la casa de 'GH Dúo' para que sigan dándonos momentos de sinceridad como estos.

Más noticias sobre Cayetano Rivera

- La foto viral del cumpleaños de Cayetano Rivera junto a Eva González y su hijo

- El romántico mensaje de felicitación de Cayetano Rivera a Eva González

- La divertida fotografía de Eva González y Cayetano Rivera