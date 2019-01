17 ene 2019

Compartir en google plus

La ex de Kiko que tanto ha dado de qué hablar, ha subido unas fotos a redes en las que está, tras su último cambio de imagen, prácticamente irreconocible. No es el primero, ni tampoco el último cambio que veamos de ella, pero te sorprenderá, porque su imagen ha cambiado muchísimo. Y no le queda nada mal...

Además de ser la ex de Kiko, también recordamos sus peleas con Chabelita por los hombres que han pasado por su vida. Alberto Isla, Omar Montes… y algunas mentiras, hicieron que estas dejasen de dirigirse la palabra. Historias que hicieron que la ex de Kiko durase bastante en el programa por el juego que estaba dando. Y, después de contar toda la verdad y empezar el año con buen pie, la exconcursante de 'GH' ha querido renovar también su imagen. Si cuando apareció en televisión, era un antes y un después, y difícilmente podría superarse una aparición como aquella… este cambio se acerca bastante.

Después de su salida por la casa, le vimos con los labios un poco hinchados y "bultos" en la frente. Pero este nuevo cambio no va de la mano de la medicina estética. ¡Techi se ha teñido el pelo y no parece ella casi!

Ha decidido empezar el año aclarándose, las ideas y el look. Techi se ha teñido el pelo de rubio platino. Aunque ya se acercaba al rubio, este cambio parece ser ya el definitivo. ¡Han sido tantos que no sabemos por dónde nos hemos quedado!

También te puede interesar...

- Techi, ¿nuevo retoque estético en la cara?

- El último retoque de Miriam Saavedra

- Los cambios de look más llamativos de las famosas, en fotos