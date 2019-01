18 ene 2019

'GH Dúo' ya tiene su primer expulsado y la gala ha dado para mucho. El primer expulsado de GH Dúo ha sido Fede y a algunos les ha afectado más que al propio protagonista. Obviamente, Ylenia, que no se hace a la idea de que ahora tiene que concursar con Raquel.

"Nadie, dentro de la casa, se esperaba un resultado de este tipo", le decía Fede a Jorge Javier nada más empezar la entrevista. Y él tenía claro quién sería el primer expulsado: Raquel. Afirma que no tiene nada que ver con asuntos personales, si no que era su sensación y por la actividad de esta dentro de la casa, nula.

Ylenia no aceptaba esta expulsión y no paraba de llorar y Fede considera que es así porque ella se siente responsable de esta expulsión. No es para menos. Esta semana han protagonizado unos de los momentos más comentados de la casa, desde las operaciones de la concursante hasta los comentarios machistas de Fede que se han comentado en redes sociales. ¿Vosotras creéis que son así? Este debate ha dado para mucho, y más para su expulsión.

"Al vernos nos miramos a los ojos, y, la verdad, lo malo que había pasado entre nosotros se nos había olvidado", comentaba Fede. Jorge Javier no quería perder la oportunidad de preguntarle qué pasará cuando ella salga de la casa a lo que el exconcursante, después de suspirar, contestó: "Para estar bien con Ylenia tenemos que ser amigos porque ella es muy desconfiada".

¿Y qué pasó con la cobra que Fede le hizo a Ylenia? La cobra fue muy racional, no es porque no quisiese, o al menos no lo ha dejado claro, si no que como era un día de fiesta y era muy pronto, Fede creía que no era momento de beso. Una semana más tarde, ¿qué hubiese pasado? Pues no lo sabremos hasta que ella salga de la casa.

De momento, Fede está fuera, Ylenia tiene que hacer frente a que le toca concursar con Raquel y los nominados de esta gala han sido Antonio, Yurena, Kiko Rivera e Irene Rosales.

