18 ene 2019

Les separaban 22 años de edad y, la sombra que pesaba sobre Michael Jackson de presunto abuso de menores, hizo que todas las miradas se posaran sobre Macaulay Culkin y el rey del pop. Ahora, el actor ha hablado abiertamente de esa relación por la que llegó a testificar para desmentir que Michael hubiese abusado de él.

Ha sido en el 'podcast' de Michael Rosembaum, 'inside Of You', donde ha recordado cómo Jackson fue un soporte para él en aquellos tiempos en los que Macaulay comenzaba a coquetear con la fama: "Se acercó a mí porque me estaban sucediendo muchas cosas muy grandes y rápidas y creo que se identificó con eso. Es fácil intentar pensar o decir que era extraño, pero no lo fue, para mí tenía sentido y, al final, nos hicimos amigos".

"Nadie de mi entorno tenía idea de lo que estaba pasando y él había pasado por la misma situación y solo quería asegurarse de que yo no estaba solo", añade sobre lo bien que le vinieron los consejos de una persona que había experimentado lo mismo que le estaba sucediendo.

Para mí fue una amistad normal"

"Para mí, es tan normal y mundano. Sé que es un gran problema para todos los demás, pero para mí fue una amistad normal", asegura, calificando su relación con Michael, al que en otras ocasiones ha descrito como una persona "jodidamente dulce".

Para Culkin, Michael siempre será aquel buen amigo que le escuchó y le entendió cuando pocos podían comprender los cambios que estaba experimentando su vida.

