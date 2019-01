19 ene 2019

No le debe de haber sentado muy bien a Diego Armando Maradona que su ex haya concedido una entrevista reciente contando los pormenores de esa ruptura que ella calificó de "definitiva". Lo decimos porque acaba de realizar unas declaraciones en un programa de televisión de lo más violentas y que le han vuelto a situar en el punto de mira.

El exfutbolista argentino entraba por teléfono en el programa 'Intrusos' y allí descargaba todos sus demonios. "Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza a Rocío Oliva", son palabras que le han vuelto a poner en el centro de todas las miradas y que le podrían traer consecuencias.

Maradona explicaba al presentador del espacio que, efectivamente, ya no hay vuelta atrás en su relación con Oliva: "El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubai, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo".

Y añadía que Rocío no ha tenido un comportamiento adecuado y que emprenderá medidas legales contra ella, algo que choca si tenemos en cuenta la versión de ella en la que parecía que el punto y final se había llevado a cabo en términos amistosos.

"La verdad que yo fui el boludo. Rocío tiene firmado un papel en el que indica que no puede decir absolutamente nada. Rocío está totalmente en cana. Fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados", sentenciaba Maradona.

Lo cierto es que la relación del 10 de Argentina y la futbolista ha estado llena de controversias. Solo hay que recordar la bronca que protagonizaron en un hotel de Madrid. Un altercado que precisó, incluso, de la intervención de la policía.

