15 feb 2019

La relación se ha roto, pero la guerra parece estar muy lejos de finalizar. Hablamos de Rocío Oliva y Diego Armando Maradona que, después de tres años de relación llenos de polémicas, han intercambiado una suerte de golpes judiciales que darán pie a un nuevo culebrón en la vida del futbolista.

Fue él quien anunció que demandaría a la que ha sido su pareja por las declaraciones que ofreció hablando de la ruptura. Rocío aseguraba que se había producido en unos términos amistosos que no parecen, ni de lejos, reales. Ya se veía venir en las palabras del argentino, que aseguró, poco después de aquella entrevista: "Rocío tiene firmado un papel que no puede decir absolutamente nada. Está en 'cana'... Hoy está totalmente fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados. Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza" -sus declaraciones completas-.

El que ha hablado ha sido el abogado de Oliva, Fernando Burlando, que ha anunciado que le pedirán una compensación económica por el tiempo que estuvieron conviviendo, a pesar de que la relación jamás se llegó a formalizar en matrimonio -sí hubo rumores de una pedida de mano que Maradona se apresuró a desmentir-.

"No sé si puede pedir cinco millones, tanto. Esta situación de convivencia le garantiza cinco años del mismo status convivencial. Hasta eso puede aspirar ella", explicaba en el programa de la televisión argentina 'Incorrectas'.

"Le pueden corresponder alimentos por todo este tiempo y Diego tendría que mantener el mismo status social y económico de Rocío durante el tiempo que fije la Justicia, que puede ser hasta cinco años por una unión convivencial de estas características. Es la última reforma del Código Civil, es algo muy nuevo y seguramente no debe haber ni un caso como este". asegura el letrado.

