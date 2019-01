17 ene 2019

La relación de Diego Armando Maradona y Rocío Oliva ha pasado por numerosas crisis, convirtiéndose en una montaña rusa en la que, incluso, asistimos a una pelea en un hotel de Madrid hace un par de años -con intervención de la policía incluida-.

Pero se acabó. Ya no habrá más discusiones. Al menos, no más discusiones de pareja, porque han decidido poner punto y final a su relación. Ha sido ella la que ha hablado sin tapujos en la revista 'Gente' de esta separación ante la que, dice, no cabe la vuelta atrás.

El amor que nos tenemos es grande, pero se desgastó"

"Los 30 años que nos llevamos pesaron un poco. El amor que nos tenemos es grande, pero se desgastó. Diego tiene su edad, yo la mía, y a veces él quiere cosas que yo no. Entonces era preferible cortar", explica poco después de admitir que fue ella la que dio el paso al frente.

Oliva asegura que Maradona no aceptaba que ella quisiera "terminar este año mi carrera de futbolista en River y estudiar para ser directora técnica, algo que empecé a distancia desde Dubai". Y continúa hablando de sus planes de futuro y de cómo Diego no estaba por la labor de que ella hiciera su propia carrera: "Cuando me reciba quiero entrenar a un equipo. En definitiva, hacer algo con mi vida. La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así: si estás con él solo es él y tenés que seguirlo".

No me iba a casar para divorciarme al poco tiempo"

La ruptura sorprende aún más porque se llegó a hablar de que se habían comprometido. Algo que ella confirma también: "Nos comprometimos con la idea de casarnos, pero yo después me di cuenta qué es lo que iba y qué es lo que no. No me iba a casar para divorciarme al poco tiempo. Pero tampoco es que yo le dije que no: la decisión fue de los dos, lo hablamos. Y después ninguno insistió".

Además, dice que no hay posibilidad de una reconciliación: "Esta vez es la definitiva". Lo dice tajante y tan segura, que nosotros ya la anotamos en esa lista de fracasos amorosos del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

