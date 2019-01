19 ene 2019

Compartir en google plus

La relación de Belén Esteban y Kiko Rivera no ha sido siempre ideal. Sobre todo, tras tener ciertos roces en la casa de 'GH VIP', en la que compartieron edición. Sin embargo, la confesión del hijo de Isabel Pantoja de haber tenido problemas con las drogas, ha provocado que la colaboradora de 'Sálvame' le lance un mensaje desde el programa de Telecinco.

Máxime cuando, la tarde anterior, Rafa Mora revelaba que, en un momento de desesperación, barajaron la posibilidad de llamar a la de Paracuellos del Jarama para que les echase una mano, viendo que ella había conseguido salir airosa de una batalla similar. Así que, en la tarde de ayer, Belén se sinceró.

Tras mostrarse sorprendida por el paso que había dado Kiko, puso en valor el papel de su mujer, Irene Rosales, y de Isabel Pantoja en este proceso: "El papel de Irene y de su madre es muy importante, porque es vital el apoyo de la gente que te rodea. Por eso, el papel de Irene es tan fundamental y por eso les doy también la enhorabuena a ellas también".

Es algo muy personal y no tenía por qué haberlo contado"

A continuación, las palabras que lanzaba eran muy similares a las de Kiko: de esperanza para aquellos que están atravesando una situación similar. "No somos ejemplo de nada, pero Kiko fue un valiente, pues es algo muy personal y no tenía por qué haberlo contado. No es una cosa de la que avergonzarse y solo los que están metidos saben lo doloroso que es. Y quiero dejar claro que se puede salir", decía.

También reflexionaba sobre el por qué Kiko se había lanzado a sincerarse delante de la audiencia de 'GH Dúo': "Necesitaba desahogarse y decir a la gente que encontró el momento para contarlo".

Más noticias de Belén Esteban...

- ¿Por qué rompió a llorar Belén Esteban en directo?

- La advertencia de Belén Esteban a Paula Echevarría

- Belén Esteban tendrá 20 testigos en su boda con Miguel Marcos