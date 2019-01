20 ene 2019

La mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales está pasando unos momentos muy duros dentro de la casa de Guadalix. Además, todo lo que dice o hace la pareja se convierte en el centro de atención y no lo está llevando nada bien. Tal es su incomodidad dentro de la casa que se ha planteado abandonar el programa.

Kiko Rivera e Irene entraron, principalmente, porque tienen fuera muchas deudas que saldar. Nadie apostaba por Kiko, pero está sincerándose más que cualquier otro concursante y ha llegado a contar cosas de su propia familia y sus problemas de adicción a las drogas. Chabelita se ha visto envuelta en las historias de su hermano y no ha querido ni dar declaraciones. Además, Irene y Kiko han protagonizado peleas que han llegado a eclipsar su historia de amor.

La finca de Cantora está a punto de aparecer en subasta pública y el piso de soltero de Kiko también está embargado. Hasta la propia Isabel Pantoja se ha atrevido a entrar en directo en Sálvame para hablar de su hijo. Sobre todo porque esta es una forma de mantener la atención sobre la pareja. Pero Irene ha tocado fondo y se plantea abandonar 'GH Dúo'.

Pensando en sus hijas, lloraba desconsoladamente con Kiko que intentaba animarla para que no diese el paso que arruinaría el concurso de los dos. "Las niñas están con sus abuelas y con la familia que es maravillosa. No quiero que te vengas abajo de esta manera", le decía su esposo. A la vez que le pedía: "Por favor, fuerza. Estamos aquí y vamos a disfrutar, vamos a intentar llegar lo más lejos posible pero no te pongas así porque como entres en esto... no".

Sus peleas se han resuelto siempre fácilmente con un gesto de cariño, y están más unidos que nunca, por ello Kiko le necesita dentro de la casa. Ya vimos en la edición de los Vip que solo no va a ninguna parte. ¿Tomará Irene la decisión de irse o quedarse en Guadalix?

Más noticias sobre Kiko Rivera e Irene Rosales

- Irene, Kiko, Antonio Tejado y Yurena, nominados de 'GH Dúo'

- 'GH Dúo': Gran enfrentamiento entre Kiko Rivera e Irene Rosales

- El 'zasca' de Kiko Rivera a Ylenia Padilla y Sofía Suescun