22 ene 2019

Ya ha pasado una semana desde que Kiko Rivera se sintiera tan cómodo delante de las cámaras de 'GH Dúo' como para hacer la confesión más dura de su vida: que había padecido problemas de adicción a las drogas. Y que tanto su madre, Isabel Pantoja, como su mujer, Irene Rosales, habían sido los dos apoyos fundamentales uqe habían sostenido esa recuperación.

Pero aquella confesión aún sigue dándole de sí al cantante. Ayer, con quien se sinceró fue con su compañero Julio Ruz. Kiko le reveló más detalles de esa época de su vida que, ahora, tras haberlo negado muchas veces, ha decidido sacar a la luz para servir de ejemplo a quienes lo estén pasando cómo él lo pasó en su día.

Fue en el programa 'Ya es mediodía', donde mostraron las imágenes de esa conversación, muy emotiva, entre los dos concursantes de 'GH Dúo'. Kiko le contó que se había recuperado en casa, con la ayuda de su madre y de un médico que pautó cómo debía ser el proceso. ¿La razón? "Yo me encerré en mi casa y no iba a ningún sitio más que a recoger a mis hijas al colegio. No quise ir a ningún centro, porque sabía que se iba a armar La Marimorena".

Para Irene tuvo unas palabras llenas de cariño, porque, en el momento en el que sintió más solo, ella fue a quien encontró a su lado: "Cuando a mí me iba económicamente como un tiro, todo el mundo estaba ahí; pero, cuando las cosas empezaron a ponerse mal, es Irene la que ha estado a mi lado en los peores momentos de mi vida. Yo nunca podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Espero ser el hombre perfecto para ella".

Hablando del terreno económico, reconocía ante Julio que tuvo que pedirle ayuda a su madre, que la tonadillera le prestó dinero. "Y mi madre tiene el cielo ganado, desde hace muchísimo más tiempo", sentenciaba antes de confesar que no puede ir solo a la calle, que por prescripción siempre tiene que salir acompañado de alguien.

Ha hecho la parte más complicada del camino, pero aún le queda por recorrer. Sin embargo, con la actitud que está demostrando tener, le será mucho más sencillo.

