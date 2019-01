20 ene 2019

Laura Matamoros ha recibido un aluvión de críticas por sus comentarios sobre el embarazo y ha tenido que explicarse públicamente para justificar lo que piensa. Durante el embarazo llegó a engordar 30 kilos y este conflicto le hizo tener pensamientos que hubiese preferido que no existiesen. Llegando a afirmar: "Pensé que iba a tener rechazo por el niño."

Todo esto se desató porque al engordar 30 kilos su cabeza no aceptaba su nuevo cuerpo. "Cambió mi cuerpo y mi forma de ser. Fueron unos meses muy duros por todos los cambios que empecé a experimentar y que no me gustaban. En el embarazo hay un componente hormonal que nadie cuenta."

Sin embargo, además de sus comentarios sobre el embarazo que no han sido bien recibidos por sus seguidoras, sí que han aplaudido su esfuerzo para adelgazar 30 kilos después del embarazo. Lo mejor, es que ha adelgazado sin dietas, exclusivamente gracias al deporte. "El boxeo me ayuda a desfogarme, logro evadirme de todos mis problemas.", comentaba.

Pero no ha querido perder la oportunidad para comentar también: "Me encantaría tener otro hijo. Ahora estoy centrada en el trabajo y en mi hijo.". Aunque la maternidad no haya sido para Laura uno de los mejores momentos de su vida, su hijo es lo que más quiere en el mundo.

A pesar de hacer frente a la separación del padre de su hijo, Benji Aparicio, Laura parece que está en sus mejores momentos. Y ha dejado claro que no hay una posible reconciliación porque cuando ella toma una de estas decisiones es definitiva. Tiene muy claro y está muy segura de los pasos que está dando.

