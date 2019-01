21 ene 2019

Chabelita no es la única que rehace su vida y acapara la atención de todos los seguidores de la pareja. Omar Montes tampoco pierde su oportunidad y su minuto de protagonismo. Parece que hay una nueva chica en su vida que le ayudará a recuperar la sonrisa y la calma.

El cantante se ha dejado ver con una misteriosa chica y todo apunta a que es una nueva historia de amor. Pero no solo eso. Puso unos stories con unas, supuestas pero claras, indirectas a Isa. Y si no son para ella... muy raras son. En ellos, junto a una foto suya decía: "Mientras tú crees que me mientes yo finjo que te creo"; y el otro "Me gustas pero contigo o sin ti la vida sigue." Y tanto que sigue.

Stories de Omar Montes. pinit GTRES

Esta historia lleva mucho tiempo llegando a su fin y aunque ambos ya han admitido públicamente que no siguen juntos, por cosas del destino siguen coincidiendo. Como las medidas legales que van a tomar contra un rapero. Isa no quiere hablar de esta relación, y dice que Omar está en su derecho que no pierde la oportunidad de contestarle diciendo: "Si el que está hablando es el mortaja diciendo que me quiere denunciar y que estas con él. Que dice que no se cree que al día siguiente de estar con él estabas conmigo, pobre iluso…".

Omar Montes y su misteriosa amiga. pinit Instagram

Pero superando esta historia, Omar Montes ha decido mostrar sus encuentros con esta chica. Sí, sí. El mismísimo Omar al que no le gusta exponer su vida privada. ¿Significa que va enserio esta relación? No lo sabemos. Sin embargo, conociéndole, después de que le llevase en dirección a sus entrenamientos de boxeo y se tomasen esta foto… hay gato encerrado. Aunque todavía no se sabe quién es la misteriosa morena que paseaba con él.

