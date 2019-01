22 ene 2019

El pasado fin de semana, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra se marcaron un cara a cara en 'Sábado Deluxe'. Se dijeron de todo. Se vaciaron en su enésimo espectáculo televisivo y han vuelto a estar en boca de todos, para regocijo de Paolo Vasile. Una alegría, la del máximo mandatario de Mediaset, que es directamente proporcional al cabreo que suscitó en el ex de ambas, Carlos Lozano.

Y ha estallado. Ha sido en una entrevista con la revista 'Pronto' donde el presentador ha sido contundente. "No quiero saber nada de ellas, ha sido un mal trago todo lo sucedido en los últimos meses, y no deseo reabrir enfrentamientos. Es penoso lo mal que lo he pasado por culpa de las dos mujeres a las que más he amado", ha sentenciado.

Me han traicionado sin piedad"

Profundamente dolido, Lozano añade: "Me han traicionado sin piedad porque han contado cosas de mi vida sin importarles el daño que me podían hacer. Ha sido horrible". Unas palabras que nacen de esa guerra encarnizada que ambas han protagonizado y en la que, de alguna manera, él se ha visto involucrado.

Lo cierto es que Lozano ha formado parte de este espectáculo. Incluso, hace un par de semanas, entró por teléfono para arremeter contra Miriam, acusándola de haber estado con él tan solo porque quería conseguir los papeles de la nacionalidad.

Si cesa o no el culebrón a tres bandas, depende de que uno rompa la baraja. Parece que el encargado de hacerlo ha sido él.

