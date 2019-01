20 ene 2019

El reencuentro entre Mirim Saavedra y Mónica Hoyos era uno de los más esperados, y no ha sido para menos. Aunque desagradable por los insultos, pullas y los malos deseos que tenían la una para la otra, esto sirvió para poner otro punto en esta historia.

Miriam Saavedra tuvo la grandísima suerte y oportunidad de ganar 'GH Vip', y la misma noche que se proclamaba ganadora, Mónica Hoyos no hizo ni acto de presencia en plató. Pero tampoco estuvo en el debate y de hecho se atrevió a arremeter contra el programa en sus redes sociales. Jorge Javier no perdió la oportunidad para contestarle y se vacilaba con unas posibles medidas contra Mónica por no cumplir su contrato con la cadena.

Por fin, en el 'Sábado Deluxe', hemos podido ver el reencuentro de los dos grandes amores de Carlos Lozanos de los que ninguno disfruta. Pero fue de todo menos agradable. Ninguna tenía ganas de ver a la otra y la tensión se cortaba con un cuchillo. ¿Quién ganó el enfrentamiento? Sí, hubo una ganadora y eso sentó peor todavía.

Mónica Hoyos dejó muy claro lo que pensaba de la ganadora mientras le decía "Habrás ganado un concurso, pero eres una trepa". En cuanto a su relación con Carlos se alegraba de que no estuviesen juntos, y no se cortaba al decir que creía que esta había destrozado al padre de su hija. No defiende a Carlos porque las cosas estén bien entre ellos, al contrario. Mónica está esperando que este le pida perdón por todas las cosas que pasaron dentro de la casa. Aunque sí que le mostró su afecto tras la pérdida de su padre.

Miriam, que intentaba mantener sus modales llamándole señora todo el tiempo, se deshacía en insultos llamándola "reventada y envidiosa". Y volviendo a las historias que se repiten, Miriam empezaba la batalla diciéndole con sus argumentos que Mónica estaba enamorada de ella por su obsesión, la misma que no dejaba que la ganadora de GH Vip acabase ninguna de sus frases.

Finalmente la audiencia decidió que Miriam sería la ganadora del reencuentro, aunque la actitud de ambas dejaba mucho que desear. Si volvemos a verlas juntas en televisión, podría ser en otro concurso por parejas, como 'GH Dúo'.

