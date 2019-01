22 ene 2019

María Villalón nos cita en Ronda (Málaga) para que conozcamos a su familia gatuna. Niña prodigio, tocaba el violonchelo desde pequeña y, con tan solo 14 años, sacó su primer disco, 'Entre Sueños', y el segundo con 16. A María no le descolocó la fama, como les ocurre a tantos adolescentes que triunfan demasiado pronto, al contrario, siguió con su carrera discográfica.

Ganadora de la primera edición de 'Factor X' España, hace unos años publicó su primer libro, 'El insólito viaje de una gota de lluvia'. Tras varios años ausente de la televisión, regresa a la séptima edición de Tu cara me suena, en Antena3. Un concurso donde ha logrado ganar en varias galas y ser la triunfadora del Concierto de Año Nuevo.

Corazón Lluvia del Rocío y Blanquito José. Sus gatos tienen nombres de personajes de telenovela.

María Villalón Sí, me gustan mucho los nombres compuestos. ¿Quieres que te cuente cómo llegaron a mi vida?

C. ¡Por supuesto!

M.V. Lluvia del Rocío es siamesa y me la encontré con pocos meses en la calle. Estaba perdida, ahora tiene unos nueve años. Blanquito José tiene unos cinco y, como puedes ver, es albino. Fuimos un día al campo y vimos una gata que había tenido una camada, pensamos que si lo dejábamos se moriría y me lo traje a casa.

C. ¿Tienen buen carácter?

M.V. A Blanquito José le llamamos en muchas ocasiones Prudencio, porque es un gato muy prudente, tranquilo, no maúlla y, sobre todo, es muy tímido. También le llamamos el Gato Caballo porque es enorme, pesa casi once kilos. Tiene pasión por mí. Soy con la única persona con la que ronronea.

C. Lluvia del Rocío, con este nombre tiene que ser muy tímida.

M.V. Todo lo contrario que Blanquito José. Es muy chula, flamenquísima y se pasa el día maullando, es su forma de hablar. Yo le pregunto cosas y me cuenta toda su vida, es muy graciosa. Cuando le regalan algo, viene corriendo para que la siga y me lo enseña. Además es muy limpia, le encanta bañarse.

C. Da la impresión de que se llevan muy bien entre ellos.

M.V. Bueno… a ratos, hay veces que los ves juntos y parece que se aman y al rato se pelean, pero luego se reconcilian. Ángeles, también tengo gallinas y dos perros, están a cinco minutos en coche. Si quieres vamos a verlos...

El mundo de la interpretación es una espina que tengo clavada"

C. Por supuesto. Dicho y hecho, montamos en el coche y en cinco minutos estamos con sus perros y gallinas.

M.V. Los perros se llaman Coco y Dora, mi madre no me dejó ponerles nombres compuestos. Son recogidos y muy jóvenes, perros de agua. Las gallinas son de mis padres, nos hemos acostumbrado a comer sus huevos y aquí las tienes.

C. María, su regreso a 'Tu cara me suena' está siendo todo un éxito. ¿A qué es debido?

M.V. Está siendo una experiencia increíble, estoy feliz, me encanta la interpretación, imitar, cantar... Es un programa que reúne todas las cosas que me gustan hacer. Es un trabajo difícil y complicado, pero estoy muy contenta. Además, los compañeros son para comérselos, somos como una gran familia.

C. De todos los personajes que ha interpretado, ¿de cuál se siente más satisfecha?

M.V. La interpretación de Antonio Molina es con la que más satisfecha me he sentido. Era muy difícil, practicaba en mi casa muchas horas y mi madre me decía: "María, ya está bien, descansa".

C. ¿Qué le dicen tus padres cuando la ven ensayar?

M.V. Yo ahora vivo con ellos (Juan y Paqui) y son muy críticos, me dicen lo que puedo mejorar. Se lo agradezco mucho… pero los tengo locos: los días que me voy a Barcelona a grabar, ven la luz.

C. Ha terminado el año como ganadora de varias galas y ha comenzado 2019 siendo la triunfadora del Concierto de Año Nuevo de 'Tu cara me suena', y ya empieza a sonar como favorita para ganar la séptima edición. ¿Ha pensado lo que hará cuando termine el programa?

M.V. Si algo me ha enseñado la vida es a vivir el presente. Ojalá que después del programa salgan más oportunidades.

C. ¿Tiene preferencia por alguno?

M.V. Yo me licencié en Filología Hispánica, pero me hubiera gustado estudiar también Arte Dramático, porque el mundo de la interpretación es una espina que tengo ahí clavada...

