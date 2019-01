22 ene 2019

A simple vista no era más que una foto de la cara de Naomi Campbell. Un 'selfie' de un primer plano. Como tantos otros encontramos en las redes sociales a diario. Sin embargo, lo que ha sucedido en los comentarios que acompañan a la instantánea han provocado que se convierta en noticia.

Porque, junto a la instantánea hemos asistido a un cruce de mensajes, en tono de flirteo, que hace pensar que la modelo pordría haberse enamorado de nuevo. Y no de cualquiera, sino del miembro de la banda One direction Lyam Paine.

El músico la calificó de "perfección en persona", añadiendo: "No me pongas esos ojos...". Ella no tuvo reparos en, a la vista de todos sus seguidores, darle la réplica: "Alma preciosa". Liam, volvió a la carga: "Hacía falta uno para reconocer al otro".

Sin duda, unas palabras que nos podrían poner sobre la pista de un nuevo romance en el universo 'celebrity'. Además, ambos parecen estas libres para poder empezar de cero. Naomi rompió con Skepta, un rapero al que dejó de seguir en las redes sociales cuando este le encontró sustituta, en el mes de abril.

Por su parte, Liam no ha tenido reparos en reconocer lo mal que lo ha pasado tras el punto y final de su relación con Cheryl Cole, madre de su hijo. Sobre todo, porque se habían dado una segunda oportunidad que no parece haber dado los frutos que esperaban.

