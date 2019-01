8 ene 2019

Aunque la noticia puede parecer una anécdota, tiene su importancia. Es la prueba palpable de que las nuevas generaciones de mujeres están contagiando de su naturalidad y relajo a sus madres, tías y primas, esas mujeres de más de 40, 50 y 60 años que aprendieron a ocultar los retoques, postizos e intervenciones quirúrgicas a las que se sometían, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Hoy, las "millenial" hablan sin complejo de pestañas postizas, extensiones, postizo de pelo, pelucas, "fillers" de todo tipo, inyecciones de vitaminas, bótox y cirugías: no tienen la más mínima pretensión de fingir que lo suyo es todo natural y no les ha costado ningún trabajo. De hecho Naomi Campbell reconoce que se decidió a publicar este "selfie al desnudo" porque hoy la consideración de las pelucas ha cambiado totalmente: ya no son un elemento de humillación, sino un divertimento.

Lo cierto es que el pelo ha sido una constante preocupación para Campbell, quien tuvo que usar intensivamente extensiones durante muchísimas décadas para obtener la icónica cabellera lisa que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Al final, su pelo natural, en las antípodas de ese liso, se resintió de tanto peso y de tanto producto químico, hasta el punto de caérsele y provocarle calvas. Fue a raíz de ese desastre que comenzó a usar las pelucas que hoy forman parte del fondo de armario de los cambios de "look" de cualquier famosa y que, además, se han sofisticado hasta extremos increíbles: en Tokyo Stylez, donde se hacen las espectaculares pelucas de Kylie Jenner, Ariana Campbell, Kim Kardashian o Naomi Campbell, una peluca a medida sale por unos 10.000 euros.

Naomi Campbell no es la única famosa que ha confesado graves problemas de calvicie debido a un maltrato intensivo del pelo. La actriz Keira Knightley, poseedora de un cabello finísimo, también admitió que tuvo que usar durante años postizos y pelucas por haberse sometido a una serie de tintes y otros tratamientos agresivos. Por suerte, ambas han podido recuperarse de la calvicie mimando su cuero cabelludo y evitando todo tipo de tirones y químicos. Pero su sufrimiento sirve de advertencia ahora que los tintes de colores nos pueden convencer para decir sí a las decoloraciones: no insistamos demasiadas veces ni demasiado tiempo en ellas.

